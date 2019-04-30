На летний отдых детей в Югре потратят 2,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-30T10:02:58+03:00

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В региональном информационном центре «Югра» прошла пресс-конференция, посвященная предстоящей летней оздоровительной кампании.

Как отметил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин, в этом году на территории округа отдохнут 53,5 тысяч детей, за пределами региона – 23,7 тысяч. В кампании детского отдыха будет задействовано 573 организации.

Также Алексей Дренин проинформировал о подписанном соглашении с международным детским центром «Артек», в результате чего в д. Русскинская Сургутского района будет создан образовательно-оздоровительный лагерь для одаренных детей.

Кроме того, летом 55,3 тысяч детей станут участниками спортивных смен. В Югре будет действовать 14 клубов, 40 лагерей при спортивных школах, - сообщила она. –590 юных спортсменов-югорчан ждут 3 смены в Алуште. В Ханты-Мансийске студенты будут организовывать работу дворовых площадок. Дворовый спорт намерены развивать и в Нижневартовске.

В целом на проведение летней оздоровительной кампании в Югре предусмотрено более 2,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU