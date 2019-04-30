Югорчане спугнули охотившегося на лося бурого медведя
В Ханты-Мансийском автономном округе медведи выходят из спячки. Об этом свидетельствует видео, появившееся накануне в соцсети ВКонтакте.
На кадрах, которыми поделилась группа «Эхо ХМАО», видно, как из автомобиля ведётся съёмка происходящего. По асфальтированной дороге бежит лось, подскальзывается, и «ныряет» в чащу леса. За мощным животным по краю дороги бежит медведь, который едва вышел из спячки.
- Мишка! – вскрикивает пассажирка легковушки.
Водитель в это время сигналит и спугивает охотника. Медведь также убегает в лес. К сожалению, точное место события уточнить не удалось, но дело происходит на югорской трассе.
Видео менее чем за сутки просмотрели более десяти тысяч подписчиков. Комментарии, в которых чаще всего медведю желают удачной охоты, также не заставили себя ждать.
Отметим, что медведи в это время года выходят из спячки и начинают охоту. После зимнего «отдыха» хозяева тайги необычайно голодны и опасны для людей.
В прошлом году югорчане много раз выкладывали в соцсети забавные видеокадры встреч с медведями. К счастью, все они обошлись без трагедий. Напомним также, что в 2018 году в округе были отстрелены восемь опасных для людей медведей, которые приходили в населённые пункты.
Видео, на котором югорчане спугнули охотившегося на лося медведя.
ИСТОЧНИК KP.RU