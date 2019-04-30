2019-04-30T09:44:52+03:00
Общество

Югорчане спугнули охотившегося на лося бурого медведя

Видео набирает большое количество просмотров [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчане спугнули охотившегося на лося бурого медведя. Фото с сайта pixabay.comЮгорчане спугнули охотившегося на лося бурого медведя. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе медведи выходят из спячки. Об этом свидетельствует видео, появившееся накануне в соцсети ВКонтакте.

На кадрах, которыми поделилась группа «Эхо ХМАО», видно, как из автомобиля ведётся съёмка происходящего. По асфальтированной дороге бежит лось, подскальзывается, и «ныряет» в чащу леса. За мощным животным по краю дороги бежит медведь, который едва вышел из спячки.

- Мишка! – вскрикивает пассажирка легковушки.

Водитель в это время сигналит и спугивает охотника. Медведь также убегает в лес. К сожалению, точное место события уточнить не удалось, но дело происходит на югорской трассе.

Видео менее чем за сутки просмотрели более десяти тысяч подписчиков. Комментарии, в которых чаще всего медведю желают удачной охоты, также не заставили себя ждать.

Отметим, что медведи в это время года выходят из спячки и начинают охоту. После зимнего «отдыха» хозяева тайги необычайно голодны и опасны для людей.

В прошлом году югорчане много раз выкладывали в соцсети забавные видеокадры встреч с медведями. К счастью, все они обошлись без трагедий. Напомним также, что в 2018 году в округе были отстрелены восемь опасных для людей медведей, которые приходили в населённые пункты.

Видео, на котором югорчане спугнули охотившегося на лося медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре закрыли рейсы до Таиланда
В Югре увеличат популяцию сибирского осетра
Пенсионер из Югры расстрелял из охотничьего ружья своих родственников
В Нижневартовске перенесли субботник
Жителя Мегиона оштрафовали за нападение на участкового
На летний отдых детей в Югре потратят 2,3 миллиарда рублей
В Нягани женщина зарезала сожителя и ранила ножом его гостя
Сургутянка вновь идёт под суд за организацию наркопритона
Продавщица из Нефтеюганского района вновь попалась на преступлении
В Югре по сто тысяч рублей получат студенты из числа коренных народов Севера
Ночью в Нижневартовске парень украл чугунное ограждение
В Югре на Иртыше начался ледоход
В Нижневартовске на «зебре» сбили 9-летнюю девочку
В Нижневартовске стартовала акция «Мы пламя вечного огня»
Житель Сургута знал о мошенниках, но перевёл им деньги