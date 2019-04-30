Югорчане спугнули охотившегося на лося бурого медведя

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-30T09:44:52+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе медведи выходят из спячки. Об этом свидетельствует видео, появившееся накануне в соцсети ВКонтакте.

На кадрах, которыми поделилась группа «Эхо ХМАО», видно, как из автомобиля ведётся съёмка происходящего. По асфальтированной дороге бежит лось, подскальзывается, и «ныряет» в чащу леса. За мощным животным по краю дороги бежит медведь, который едва вышел из спячки.

- Мишка! – вскрикивает пассажирка легковушки.

Водитель в это время сигналит и спугивает охотника. Медведь также убегает в лес. К сожалению, точное место события уточнить не удалось, но дело происходит на югорской трассе.

Видео менее чем за сутки просмотрели более десяти тысяч подписчиков. Комментарии, в которых чаще всего медведю желают удачной охоты, также не заставили себя ждать.

Отметим, что медведи в это время года выходят из спячки и начинают охоту. После зимнего «отдыха» хозяева тайги необычайно голодны и опасны для людей.

В прошлом году югорчане много раз выкладывали в соцсети забавные видеокадры встреч с медведями. К счастью, все они обошлись без трагедий. Напомним также, что в 2018 году в округе были отстрелены восемь опасных для людей медведей, которые приходили в населённые пункты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/706169" frameborder="0"></iframe> Видео, на котором югорчане спугнули охотившегося на лося медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU