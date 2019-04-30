2019-04-30T08:59:36+03:00
Происшествия

Продавщица из Нефтеюганского района вновь попалась на преступлении

Женщина продаёт подросткам алкоголь
Алена Кульмухаметова
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Продавщица из Нефтеюганского района вновь попалась на преступленииПродавщица из Нефтеюганского района вновь попалась на преступленииФото: Татьяна Коркина
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Подростки знают, где им могут продать алкоголь и сигареты. Эти точки отлично знакомы, как самим детям, так и полицейским.

Накануне в Нефтеюганском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней женщины. Являясь продавцом продуктового магазина подозреваемая продала алкоголь несовершеннолетней. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в округе за прошедшие сутки раскрыто два ранее зарегистрированных преступления: кража и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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