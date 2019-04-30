СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-30T08:53:46+03:00

В Югре по сто тысяч рублей получат студенты из числа коренных народов Севера. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры

Трудоустройство им будет обеспечено

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Малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, оказываются меры материальной поддержки:

Об этом заявили в региональном информационном центре «Югра» во время брифинга по вопросам оказания мер государственной поддержки студентам из числа коренных малочисленных народов Севера.

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин напомнил журналистам, что ранее государственная поддержка предусматривалась только студентам из малообеспеченных семей коренных малочисленных народов.

В округе сформирован региональный перечень профессий, специальностей, направлений подготовки, связанных с сохранением самобытной культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера, по которым предусмотрена компенсация платы за обучение студентам из числа коренных малочисленных народов.

Компенсация производится в размере до 100 тысяч рублей за текущий финансовый год при условиях заключения договора, предусматривающего обязательства по трудоустройству и дальнейшей трудовой занятости по впервые полученной специальности в течение трёх лет на территории автономного округа после получения среднего профессионального или высшего образования.

Алексей Дренин добавил, что в перечне в настоящее время значатся 22 профессии и специальности, получаемые в образовательных организациях среднего профессионального образования и 44 – высшего.

Перечень не закрыт, он может быть дополнен. Сферы направлений – здравоохранение, педагогика, промышленное рыболовство, промышленная экология.

ИСТОЧНИК KP.RU