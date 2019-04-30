2019-04-30T08:40:35+03:00
Происшествия

Ночью в Нижневартовске парень украл чугунное ограждение

Молодой человек уже был судим
Алена Кульмухаметова
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Ночью в Нижневартовске парень украл чугунное ограждение. Фото с сайта pixabay.comНочью в Нижневартовске парень украл чугунное ограждение. Фото с сайта pixabay.com
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Уголовник из Нижневартовска вновь пошёл на дело. Парню удалось стащить тяжелое чугунное ограждение.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Ночью вблизи дома заявителя, 19-летний ранее судимый юноша похитил чугунное ограждение. Общая стоимость похищенного составила 13 000 рублей. В отношении злоумышленника правоохранителями возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, раскрыто 27, из них: вымогательство, мошенничество, угон, два грабежа, пять краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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