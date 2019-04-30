В Югре на Иртыше начался ледоход
В Ханты-Мансийском районе на Иртыше начался ледоход. Спасатели призывают югорчан не выходить на лёд.
По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на 29 апреля, кромка ледостава на реке Иртыш находится в семи километрах выше посёлка Базьяны Ханты-Мансийского района. Протяженность ледохода – около 60 километров.
На реке Обь лед проходит по территории Томской области. До границы с Югрой – более 400 километров.
На реке Конда ледоход наблюдается в районе пп. Болчары и Алтай. В п. Кондинское – снежура, в п. Выкатной образовались закраины.
На реке Северная Сосьва наблюдается ледостав. Образовались полыньи.
Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Паводковая обстановка стабильная, подтоплений населённых пунктов нет.
ИСТОЧНИК KP.RU