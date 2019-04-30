СЕГОДНЯ 08:01 2019-04-30T08:01:31+03:00

В Югре на Иртыше начался ледоход. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Югорчанам советуют не выходить на лёд

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В Ханты-Мансийском районе на Иртыше начался ледоход. Спасатели призывают югорчан не выходить на лёд.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на 29 апреля, кромка ледостава на реке Иртыш находится в семи километрах выше посёлка Базьяны Ханты-Мансийского района. Протяженность ледохода – около 60 километров.

На реке Обь лед проходит по территории Томской области. До границы с Югрой – более 400 километров.

На реке Конда ледоход наблюдается в районе пп. Болчары и Алтай. В п. Кондинское – снежура, в п. Выкатной образовались закраины.

На реке Северная Сосьва наблюдается ледостав. Образовались полыньи.

Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Паводковая обстановка стабильная, подтоплений населённых пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU