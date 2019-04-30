2019-04-30T07:53:44+03:00
Происшествия

В Нижневартовске на «зебре» сбили 9-летнюю девочку

Она получила травмы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске на «зебре» сбили 9-летнюю девочку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске на «зебре» сбили 9-летнюю девочку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Второклассница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил отечественный автомобиль.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:31 в городе Нижневартовск 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», двигаясь по проспекту Победы, наехал на девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 9-летняя пешеход получила травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 6331 нарушение правил дорожного движения, задержано семь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и один за повторное управление с признаками опьянения. 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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