В Нижневартовске на «зебре» сбили 9-летнюю девочку
Второклассница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил отечественный автомобиль.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:31 в городе Нижневартовск 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», двигаясь по проспекту Победы, наехал на девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия, 9-летняя пешеход получила травмы.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.
На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 6331 нарушение правил дорожного движения, задержано семь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и один за повторное управление с признаками опьянения. 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU