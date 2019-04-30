СЕГОДНЯ 07:24 2019-04-30T07:24:23+03:00

Житель Сургута знал о мошенниках, но перевёл им деньги. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 43-летний мужчина с заявлением о том, что в отношении него совершено мошенничество.

Полицейским сургутянин рассказал, что увидел объявление о продаже навигатора на популярном сайте «Авито». Связавшись с продавцом, покупатель обговорил все интересующие детали и принял решение о покупке. Автор объявления попросил внести оплату за товар в размере 21000 рублей. Потерпевший, будучи уверенным в достоверности информации, выполнил условия продавца, который в дальнейшем на связь не выходил.

Стоит отметить, что ранее потерпевший был наслышан о мошенничестве, но, несмотря на это, попался на уловки злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU