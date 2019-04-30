2019-04-30T06:58:11+03:00
Общество

Погода в Югре 30 апреля: потеплело и мокрый снег

Ветер северо-западного направления
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 30 апреля: потеплело и мокрый снегПогода в Югре 30 апреля: потеплело и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Во вторник 30 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачная с прояснениями погода. Местами небольшие и умеренные осадки - снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,-2 градусов, местами до -7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём -1,+1 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -5 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре закрыли рейсы до Таиланда
В Югре увеличат популяцию сибирского осетра
Пенсионер из Югры расстрелял из охотничьего ружья своих родственников
В Нижневартовске перенесли субботник
Жителя Мегиона оштрафовали за нападение на участкового
На летний отдых детей в Югре потратят 2,3 миллиарда рублей
В Нягани женщина зарезала сожителя и ранила ножом его гостя
Сургутянка вновь идёт под суд за организацию наркопритона
Югорчане спугнули охотившегося на лося бурого медведя
Продавщица из Нефтеюганского района вновь попалась на преступлении
В Югре по сто тысяч рублей получат студенты из числа коренных народов Севера
Ночью в Нижневартовске парень украл чугунное ограждение
В Югре на Иртыше начался ледоход
В Нижневартовске на «зебре» сбили 9-летнюю девочку
В Нижневартовске стартовала акция «Мы пламя вечного огня»
Житель Сургута знал о мошенниках, но перевёл им деньги