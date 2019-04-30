СЕГОДНЯ 06:58 2019-04-30T06:58:11+03:00

Погода в Югре 30 апреля: потеплело и мокрый снег Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник 30 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачная с прояснениями погода. Местами небольшие и умеренные осадки - снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,-2 градусов, местами до -7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём -1,+1 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -5 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU