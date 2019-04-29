2019-04-29T15:54:07+03:00
Общество

В Югре за неделю при пожаре пострадали два человека

Частой причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём
Алена Кульмухаметова
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В Югре за неделю при пожаре пострадали два человека. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре за неделю при пожаре пострадали два человека. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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На территории Ханты-Мансийского округа с 22 по 28 апреля зарегистрировано 62 пожара. Такие данные озвучены МЧС России по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, за указанный период было спасено материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей. Травмы получили два человека, пожарными эвакуирован 61 человек.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали здания жилого сектора, дачи, хозяйственные постройки и бесхозные строения. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования. От огня пострадали шесть автомобилей и 14 строений. 12 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах.

Пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проводились работы по предотвращению возгораний транспортных средств и смыву топлива с дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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