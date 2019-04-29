Жители Ханты-Мансийска готовятся к акции «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-29T15:35:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Участники движения «Бессмертный полк» ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».

Обязательный атрибут шествия – штендер с фотографией. По информации администрации города Ханты-Мансийск, изготовить подобную «табличку памяти» возможно в типографиях и рекламных агентствах города.

Напомним, шествие запланировано 9 мая в полдень. Участники колонной пройдут по главной улице Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU