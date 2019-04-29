2019-04-29T15:35:58+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска готовятся к акции «Бессмертный полк»

Горожане записывают семейные истории о героях в Народную летопись
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жители Ханты-Мансийска готовятся к акции «Бессмертный полк». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖители Ханты-Мансийска готовятся к акции «Бессмертный полк». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Участники движения «Бессмертный полк» ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».

Обязательный атрибут шествия – штендер с фотографией. По информации администрации города Ханты-Мансийск, изготовить подобную «табличку памяти» возможно в типографиях и рекламных агентствах города.

Напомним, шествие запланировано 9 мая в полдень. Участники колонной пройдут по главной улице Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре за неделю при пожаре пострадали два человека
На станции в Сургуте задержаны двое мужчин с наркотиками
Мелкий взяточник из Урая получит крупный штраф за подкуп автоинспекторов
В Югре ожидается ухудшение погодных условий
Сосед по палате воспользовался банковской картой югорчанина
На трассах Югры появится освещение
Четверть миллиона рублей задолжал своим детям житель Югорска
В Сургуте «штурмовики» на внедорожниках искали йети
«Мамонты Югры» сыграли с ветеранами хоккея
В Сургуте с партией наркотиков задержан молодой мужчина
В Нижневартовске на 1 мая перекроют дороги
Два миллиона рублей перевела жительница Нефтеюганска мошенникам
В Ханты-Мансийске на субботник в археопарк вышли сотни горожан
Убийце из Покачей «светит» 15 лет тюрьмы
Ханты-Мансийск туристы посещают ради спорта
В Когалыме за переломы ног мальчику будут судить водителя грейдера
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
Пенсионерка из Ханты-Мансийска вместе со старым диваном избавилась от 400 тысяч рублей