Мелкий взяточник из Урая получит крупный штраф за подкуп автоинспекторов

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-29T15:21:01+03:00

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Водитель грузовика оставил в машине автоинспекторов десять тысяч рублей. Вскоре мужчина об этом пожалел.

Как сообщили в следственном комитете по ХМАО-Югре, грузовой автомобиль под управлением обвиняемого был остановлен инспекторами ДПС в Кондинском районе за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности обвиняемый попытался дать взятку сотрудникам полиции, оставив в салоне автомобиля 10 тысяч рублей. Полицейские сообщили о попытке подкупа в дежурную часть и обвиняемый был задержан на месте преступления.

В ходе следствия мужчина признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено направлением в суд с постановлением о назначении обвиняемому наказания в виде судебного штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU