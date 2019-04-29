2019-04-29T14:55:49+03:00
Общество

В Югре ожидается ухудшение погодных условий

Морозы и ветер пришли в округ
Алена Кульмухаметова
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В Югре ожидается ухудшение погодных условий. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре ожидается ухудшение погодных условий. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Морозы до минус 20 градусов и холодный ветер пришли в Югру. Погода не улучшится до конца недели.

По данным Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, в округе ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. В некоторых районах температура воздуха опустится до -20 градусов.

Напомним, предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска – 8 мая (допустимая погрешность +/– 5 суток). Согласно предварительным данным, ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 870 – 950 см.

В настоящее время кромка ледостава находится в восьми километрах ниже населенного пункта Парабель Томской области. До границы округа около 508 километров. До Югры ледоход продвинулся за сутки на восемь километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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