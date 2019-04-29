Сосед по палате воспользовался банковской картой югорчанина

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-29T14:00:15+03:00

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В дежурную часть полиции Кондинского района поступило сообщение от местного 52-летнего мужчины, который пояснил, что у него с банковского счета похищены более четырёх тысяч рублей. Заявитель уточнил, что к банковской карте подключен сервис «Мобильный банк», однако СМС-сообщения о снятии денег ему перестали приходить.

Оперативники выяснили, что деньги стали списываться со счета потерпевшего два месяца назад небольшими суммами в размере от 300 до 600 рублей. Именно в этот период заявитель находился на стационарном лечении в районной больнице. В какой-то момент его сосед по палате, 28-летний ранее не судимый молодой человек, попросил мужчину перевести деньги на счет его мобильного телефона, на что заявитель согласился, но ответил, что не умеет пользоваться приложением мобильного банка.

Молодой человек, с разрешения владельца карты, установил на свой телефон приложение, но при этом поменял номер привязанного телефона на свой. После выписки из больницы владельца банковского счета, молодой человек продолжил пользоваться чужими деньгами и в течение двух месяцев похитил с карты более четырёх тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU