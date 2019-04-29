На трассах Югры появится освещение

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-29T13:54:25+03:00

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Ряд работ по устройству освещения будет произведен на автодорогах Югры в 2019 году.

Так, по данным правительства Югры, в Нефтеюганском районе строительно-монтажные работы по установке недостающего освещения выполнены уже на 63 процента: устроены фундамент, опоры, светильники, произведен монтаж кабеля.

На трассе «Нефтеюганск – Мамонтово» работы выполнены в полном объеме: всем необходимым оснащен 691 метр дорожного полотна. Общая протяженность освещенного участка составит 3,11 километра.

В Советском районе подрядной организацией работы по устройству недостающего освещения выполнены на 37 процентов. По их окончании общая протяженность освещенного участка составит 14 километров.

Для определения подрядных организаций на выполнение дальнейших строительно-монтажных работ по устройству недостающего освещения в плане-графике закупок размещены объекты в Кондинском районе протяженностью 10,52 километра, Нижневартовском районе – 4,21 километра, Октябрьском районе – 12,65 километра.

Кроме того, по результатам аукционов, проведенных в апреле, определена подрядная организация для выполнения проектно-изыскательских работ по устройству освещения на автодорогах «Урай – Половинка» – около одного километра, «Нягань – Талинка» в границах широтного коридора – 630 метров и на Объездной дороге в Советском протяженностью 1,8 километра.

Также размещены заявки для определения подрядчиков на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству недостающего освещения на дороге «Нягань – Талинка» протяженностью 1,6 километра и автодорогах в Советском районе: «Подъезд к Пионерскому» – 2,3 километра и «Югорск – Советский» – 350 метров.

Напомним, что в Югре реализуются региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU