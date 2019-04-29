Четверть миллиона рублей задолжал своим детям житель Югорска

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-29T13:47:13+03:00

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Накануне Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Как сообщили в прокуратуре Югры, житель Югорска ранее уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание двух детей. Наказание его не заставило одуматься: в период с августа 2018 по март 2019 года горе-отец уклонился от возложенной на него решением суда обязанности по уплате алиментов на содержание детей.

В результате преступных действий злоумышленника образовалась задолженность по алиментам более 250 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU