2019-04-29T13:41:01+03:00
Общество

В Сургуте «штурмовики» на внедорожниках искали йети

Экипажи показали мастерство вождения
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте «штурмовики» искали йети. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте «штурмовики» искали йети. Фото с сайта администрации города Сургут
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Зрелищное, яркое и полное адреналина событие состоялось в минувшую субботу в Сургуте. На состязание внедорожников пришли посмотреть сотни людей.

Как сообщили в администрации Сургута, в субботу в окрестностях аэродрома Боровая состоялись ежегодные соревнования автомобилей-внедорожников «В поисках йети — 2019». В формате трофи-спринт — гонках по пересечённой местности с естественными препятствиями — около 50 сильнейших экипажей из Югры и с Ямала продемонстрировали свое мастерство.

- Зрителей кормили кашей и поили горячим чаем. Впрочем, трудно замёрзнуть, когда от адреналина кипит кровь! Спасибо организаторам за зрелищное мероприятие, — поблагодарил внедорожный клуб «Штурмовик» глава Сургута Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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