2019-04-29T12:59:44+03:00
Спорт

«Мамонты Югры» сыграли с ветеранами хоккея

Наиболее напряженным выдался третий период
Алена Кульмухаметова
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«Мамонты Югры» сыграли с ветеранами хоккея. Фото с сайта правительства Югры«Мамонты Югры» сыграли с ветеранами хоккея. Фото с сайта правительства Югры
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Товарищеский матч между хоккейными командами «Мамонты Югры» и ветеранами хоккея Ханты-Мансийска состоялся накануне. Состязание стало финальным в сезоне 2018-2019 годов для молодых хоккеистов автономного округа.

«Мамонты Югры» уже спустя две минуты с момента начала первого периода забили шайбу в ворота противников. Удерживая преимущество, молодежная команда надежно закрепилась на стороне ветеранов. Тем не менее, последние все же смогли собраться и перейти в наступление. Массированная атака противника принесла свои результаты – за пять с половиной минут до завершения первого периода ветераны сумели загнать шайбу в ворота «мамонтят»: на перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Наиболее напряженным выдался решающий, третий, период, когда обе команды, собрав остатки сил в кулак, пустились в тяжелейшую борьба за лидерство. Но усилия ветеранов оказались тщетны: через четыре минуты с начала периода шайба вновь оказалась в воротах начальника окружного управления ГИБДД Максима Галушкова. Осознав, что победа уплывает из рук, ветеранская команда тут же ответила «Мамонтам» контратакой, завершившейся полным успехом: за семь минут 47 секунд до завершения игры счет стал равным – 3:3. Таковым он остался вплоть до окончания матча. В финальной встрече сезона – ничья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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