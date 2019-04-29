В Сургуте с партией наркотиков задержан молодой мужчина

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-29T12:54:05+03:00

Он планировал их сбыть в городе

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Накануне сургутскими полицейскими задержан подозреваемый в попытке незаконного сбыта наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте около подъезда одного из домов по улице Губкина задержан 26-летний житель Ханты-Мансийска, у которого обнаружено и изъято 11 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета.

Согласно данным экспертизы, веществом оказалось наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 111 граммов.

Кроме того, оперативниками установлено, что злоумышленник является организатором интернет-магазина по продаже запрещенных веществ и самостоятельно фасовал зелье по сверткам и готовил к распространению через «тайники».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Напоминаем, что максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU