В Нижневартовске на 1 мая перекроют дороги
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, будет введено временное ограничение движения транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Нижневартовск.
Для обеспечения безопасности участников мероприятия с 11 часов до окончания прохождения колонны будет перекрыто движение на проспекте Победы от улицы Пикмана до площади Нефтяников.
Водителей просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам и заранее продумывать маршрут своего движения.
Напомним, 1 мая запланированы митинги, демонстрации и концертные номера.Для демонстрации заявки нужно подавать заранее в администрацию города.
ИСТОЧНИК KP.RU