СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-29T12:33:12+03:00

В Нижневартовске на 1 мая перекроют дороги. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Водителей просят отнестись с пониманием к мерам

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В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, будет введено временное ограничение движения транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Нижневартовск.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия с 11 часов до окончания прохождения колонны будет перекрыто движение на проспекте Победы от улицы Пикмана до площади Нефтяников.

Водителей просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам и заранее продумывать маршрут своего движения.

Напомним, 1 мая запланированы митинги, демонстрации и концертные номера.Для демонстрации заявки нужно подавать заранее в администрацию города.

ИСТОЧНИК KP.RU