Два миллиона рублей перевела жительница Нефтеюганска мошенникам

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-29T12:23:31+03:00

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За лечебные пластыри, которые ей не помогли, доверчивая и жадная жительница Нефтеюганска потеряла собственные сбережения.

В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников. Она рассказала, что несколько месяцев назад на одной из торговых площадок в сети Интернет заказала лечебные пластыри. Товар пришел горожанке в течение нескольких дней, однако ожидаемого чудесного эффекта их использование не принесло.

Накануне на ее сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина убедил женщину в том, что свой заказ она сделала у мошенников, и в настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело, в рамках которого ей должны присвоить статус потерпевшей, а также, как пострадавшей от действий злоумышленников, ей положена компенсация в размере десяти миллионов рублей.

Для получения средств заявительнице необходимо было оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы. Позднее, злоумышленник просил перевести еще различные суммы за «оформление документов» и прочие расходы.

Чтобы получить желанные десять миллионов рублей, потерпевшая решила оформила кредит на оплату расходов. В общей сложности жительница Нефтеюганска перевела аферистам два миллиона двести тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий для установления личности злоумышленника.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU