В Ханты-Мансийске на субботник в археопарк вышли сотни горожан
Сегодня, 27 апреля, в Ханты-Мансийске Наталья Комарова приняла участие в городском субботнике, организованном региональным отделением общероссийского движения «Народный фронт «За Россию!».
По информации портала правительства ХМАО, вместе с жителями окружной столицы, представителями молодежного парламента, волонтерами Победы, работниками муниципальных учреждений и предприятий глава региона очистила от мусора и прошлогодней листвы территорию археопарка.
Также в Ханты-Мансийске субботник охватил территории возле гостиницы «Олимпийская», жилых домов 2, 6, 10 по улице Анны Коньковой, парк Победы.
Добавим, что всего его участниками стали свыше 300 горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU