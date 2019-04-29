2019-04-29T11:51:17+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на субботник в археопарк вышли сотни горожан

Глава Югры также приняла в нём участие
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске на субботник археопарка вышли сотни горожан. Фото с сайта правительства ХМАОВ Ханты-Мансийске на субботник археопарка вышли сотни горожан. Фото с сайта правительства ХМАО
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Сегодня, 27 апреля, в Ханты-Мансийске Наталья Комарова приняла участие в городском субботнике, организованном региональным отделением общероссийского движения «Народный фронт «За Россию!».

По информации портала правительства ХМАО, вместе с жителями окружной столицы, представителями молодежного парламента, волонтерами Победы, работниками муниципальных учреждений и предприятий глава региона очистила от мусора и прошлогодней листвы территорию археопарка.

Также в Ханты-Мансийске субботник охватил территории возле гостиницы «Олимпийская», жилых домов 2, 6, 10 по улице Анны Коньковой, парк Победы.

Добавим, что всего его участниками стали свыше 300 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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