2019-04-29T10:48:35+03:00
Происшествия

Убийце из Покачей «светит» 15 лет тюрьмы

Мужчина до смерти избил своего собутыльника
Алена Кульмухаметова
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Убийце из Покачей «светит» 15 лет тюрьмы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреУбийце из Покачей «светит» 15 лет тюрьмы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Накануне завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Покачи. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации следственного комитета Югры, в декабре 2018 года, будучи пьяным, мужчина избил своего собутыльника. Потерпевший получил несколько сильнейших ударов в голову, его здоровью был причинен тяжкий вред. Спустя два дня он скончался от полученных травм.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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