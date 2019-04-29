2019-04-29T10:32:02+03:00
Общество

Ханты-Мансийск туристы посещают ради спорта

Чаще всего столицу Югры посещают москвичи
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск туристы посещают ради спорта. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскХанты-Мансийск туристы посещают ради спорта. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В марте и апреле этого года большинство приехавших в Ханты-Мансийск гостей прибыли на спортивные соревнования. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования.

Исследования проводили студенты Югорского государственного университета. Они и выяснили путём опроса, что 53 процента туристов прибыли в окружную столицу Югры на соревнования.

В гостиницах и аэропортах были опрошены порядка трехсот гостей, большинство из которых мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Больше трети респондентов рассказали, что прибыли с деловыми целями, и только 13% – приехали, чтобы отдохнуть. Стоит отметить, что чаще всего столицу Югры посещают гости из Москвы (44%) и Тюмени (26%), а также из Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

- По результатам такого опроса мы можем частично понять нашу целевую аудиторию и формировать предложения исходя их потребностей туристов. Кроме того, полученные сведения помогут нам более эффективно проводить рекламную кампанию в тех городах, откуда туристы готовы приезжать в Ханты-Мансийск, – рассказала директор управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер. – Мы планируем провести еще более глубокое исследование туристического рынка. Второй частью изучения будет маркетинговое исследование в соседних городах Когалыме, Сургуте, Нижневартовске, Нягане и Югорске. Его задача выяснить, какой процент жителей этих территорий бывал в окружной столице и готовы ли они путешествовать по своему краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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