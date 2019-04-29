СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-29T10:13:24+03:00

В Когалыме за переломы ног мальчику будут судить водителя грейдера. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Следователи Когалыма возбудили уголовное дело в отношении машиниста автогрейдера. Мужчина подозревается в нарушении правил безопасности при ведении работ.

Напомним, 27 марта 2019 года 8-летнего школьника, находившегося вблизи спецтехники, расчищавшей территорию двора от снега, придавило снегом и лопатой дорожной спецтехники. Мальчик получил травмы переломы ног. Его здоровью причинен тяжкий вред.

По версии следствия, машинист автогрейдера не убедился в том, что рядом со спецтехникой нет посторонних лиц и начал работу по расчистке снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Мужчине грозит штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU