2019-04-29T09:51:42+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ханты-Мансийска вместе со старым диваном избавилась от 400 тысяч рублей

Она назвала коды доступа банковского счёта
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Ханты-Мансийска вместе со старым диваном избавилась от 400 тысяч рублейПенсионерка из Ханты-Мансийска вместе со старым диваном избавилась от 400 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Жительница окружной столицы Югры при попытке продажи дивана лишилась более 400 000 рублей.

Полицейским 71-летняя женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и предложил внести задаток за диван. Потерпевшая сообщила злоумышленнику не только номер банковской карты, но и код доступа к ней.

Другой жертвой обмана стала 35-летняя югорчанка, которая пыталась организовать банкет в одном из кафе города. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился сотрудником налоговой службы. Он потребовал уплатить налог, для перечисления денег назвал номер банковского счета. Женщина требование выполнила и перевела незнакомцу 23000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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