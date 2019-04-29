СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-29T09:51:42+03:00

Пенсионерка из Ханты-Мансийска вместе со старым диваном избавилась от 400 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Жительница окружной столицы Югры при попытке продажи дивана лишилась более 400 000 рублей.

Полицейским 71-летняя женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и предложил внести задаток за диван. Потерпевшая сообщила злоумышленнику не только номер банковской карты, но и код доступа к ней.

Другой жертвой обмана стала 35-летняя югорчанка, которая пыталась организовать банкет в одном из кафе города. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился сотрудником налоговой службы. Он потребовал уплатить налог, для перечисления денег назвал номер банковского счета. Женщина требование выполнила и перевела незнакомцу 23000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU