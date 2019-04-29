СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-29T09:39:46+03:00

Парад, митинги и мероприятия запланированы на 9 мая в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Нижневартовск 9 мая отметит 74-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника в городе пройдет ряд торжественных и памятных мероприятий.

По информации оргкомитета при администрации города, на набережной реки Обь 7 мая в 12 часов состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю и митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

Нижневартовские поэты, представители молодого поколения вартовчан в этот день будут читать стихи великого поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля, лучшие песни из своего репертуара исполнит народный татаро-башкирский ансамбль «Шатлык».

На следующий день, 8 мая, на площади у Мемориала «Воинам–землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.» в полдень состоится традиционный митинг. В нем примут участие ветераны, представители администрации и Думы города, общественных организаций, трудовые коллективы предприятий, обучающиеся общеобразовательных школ, высших и средне-специальных учебных заведений Нижневартовска.

Парад и праздничное шествие горожан начнется 9 мая в 12 часов на площади Дворца искусств. Традиционно запланирован марш военизированной колонны, участниками которого станут военнослужащие, воины МЧС, воины-интернационалисты, кадеты и школьники. В механизированной части задействуют колонну исторической спецтехники и современные боевые машины. Перед трибуной с ветеранами Великой Отечественной войны пройдут колонны участников шествия международной общественной акции «Бессмертный полк».

В это же день на набережной реки Обь (около стелы) 9 мая в 13 часов состоятся литературные чтения «Стихи и песни военных лет» в исполнении артистов театра «Обыкновенное чудо» и Детской школы искусств №3.

Кроме того, на сценической площадке перед дворцом культуры «Октябрь» в 14 часов развернется театрализованное представление «Победа будет за нами».

На площади Нефтяников в это же время состоится праздничный марафон «Виват, Победа!». Центр национальных культур подготовил яркую праздничную программу, в которой прозвучат любимые песни времен Великой Отечественной войны, ретро-шлягеры, песни о весне и мире, о прекрасном Дне Победы. Вместе с артистами нижневартовцы смогут спеть любимые композиции и закружиться в майском вальсе.

На площади Дворца искусств 9 мая в 21 час состоится праздничное мероприятие «Равнение на Победу». На трех сценических площадках артисты исполнят песни военных лет, театрализованные зарисовки. «Театр Огня» покажет тематическое Огненное шоу «Великая война наших дедов!». Также организаторы установят «живые» инсталляции «Фронтовая землянка», «Освобождение Севастополя» и два пункта военно-полевой кухни. В завершении праздника, в 22 часа 30 минут, состоится салют.

ИСТОЧНИК KP.RU