СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-29T09:31:08+03:00

Югорчанка купила подержанный телефон за бешеные деньги. Фото с сайта pixabay.com

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Скидка на дорогой телефон в 80 процентов показалась югорчанке соблазнительной и она перевела деньги, не видя товар. На почте женщину ждало разочарование.

В дежурную часть полиции Советского района обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением, что стала жертвой мошенников.

Как выяснилось, в сети Интернет она увидела распродажу современных дорогостоящих сотовых телефонов с 80% скидкой. Связавшись с продавцом, заявительница перевела 10490 рублей. Получив на почте посылку с заказанным товаром, женщина обнаружила телефон более старой марки, использованный кем-то ранее.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU