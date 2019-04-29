2019-04-29T09:31:08+03:00
Происшествия

Югорчанка купила подержанный телефон за бешеные деньги

Беспрецедентная скидка оказалась обманом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанка купила подержанный телефон за бешеные деньги. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанка купила подержанный телефон за бешеные деньги. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Скидка на дорогой телефон в 80 процентов показалась югорчанке соблазнительной и она перевела деньги, не видя товар. На почте женщину ждало разочарование.

В дежурную часть полиции Советского района обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением, что стала жертвой мошенников.

Как выяснилось, в сети Интернет она увидела распродажу современных дорогостоящих сотовых телефонов с 80% скидкой. Связавшись с продавцом, заявительница перевела 10490 рублей. Получив на почте посылку с заказанным товаром, женщина обнаружила телефон более старой марки, использованный кем-то ранее.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске на субботник в археопарк вышли сотни горожан
Убийце из Покачей «светит» 15 лет тюрьмы
Ханты-Мансийск туристы посещают ради спорта
В Когалыме за переломы ног мальчику будут судить водителя грейдера
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
Пенсионерка из Ханты-Мансийска вместе со старым диваном избавилась от 400 тысяч рублей
Парад, митинги и мероприятия запланированы на 9 мая в Нижневартовске
В Югре продолжается разрушение ледостава
В Югре в курятнике заживо сгорели двести птиц
В минувшие выходные в Югре в пяти ДТП пострадали семь человек
В Югре за неделю раскрыто одиннадцать краж
Житель Дагестана полгода обворовывал приятеля из Нижневартовска
Погода в Югре 29 апреля: снегопад и стойкий минус
Отопительный сезон в Югре завершится 1 июня
В Ханты-Мансийске определят лауреатов премии имени Ювана Шесталова
В Сургуте горел барак, жилой дом и сразу четыре автомобиля
Погода в Югре 28 апреля: на Пасху пройдёт небольшой снег
Жительница Нефтеюганска незаконно прописала у себя двоих иностранцев
В Сургуте горели дачный и жилой дома
Погода в Югре 27 апреля: облачно и небольшой снег
Хантымансийцы повяжут георгиевские ленточки
В Югре до 2023 года построят пять полигонов для утилизации ТКО
Охота на пернатых в Югре откроется с 3 мая
Сеть мультиспортивных комплексов в Югре появится с применением механизмов ГЧП
Две жительницы Кондинского района наказаны за спаивание несовершеннолетних подруг