Югорчанка купила подержанный телефон за бешеные деньги
Скидка на дорогой телефон в 80 процентов показалась югорчанке соблазнительной и она перевела деньги, не видя товар. На почте женщину ждало разочарование.
В дежурную часть полиции Советского района обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением, что стала жертвой мошенников.
Как выяснилось, в сети Интернет она увидела распродажу современных дорогостоящих сотовых телефонов с 80% скидкой. Связавшись с продавцом, заявительница перевела 10490 рублей. Получив на почте посылку с заказанным товаром, женщина обнаружила телефон более старой марки, использованный кем-то ранее.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU