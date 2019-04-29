СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-29T09:10:21+03:00

В Югре продолжается разрушение ледостава. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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В Югре продолжается вскрытие льда на реках. Кромка ледостава на реке Иртыш сейчас находится в районе поселка Тюли Ханты-Мансийского района. На Оби кромка ледостава находится в Томской области, до границы Ханты-Мансийского округа более 450 километров. Такие данные привели МЧС России по ХМАО-Югре.

По информации гидрологов, на реке Конда ледоход наблюдается в районе поселков Чантырья, Болчары, Алтай, Кондинское. В районе города Урай – чисто. На остальной части реки происходят подвижки льда, активное таянье льда, образовались закраины, разводья, полыньи.

Прохождение ледохода находится под наблюдением специалистов, ежесуточно производятся замеры уровней воды на гидропостах. Паводковая обстановка стабильная, подтоплений населённых пунктов нет.

По данным метеопрогнозов, в ближайшую неделю обильных осадков и резкого снеготаяния, способных существенно осложнить паводковую ситуацию, не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU