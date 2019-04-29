2019-04-29T08:51:36+03:00
Происшествия

В Югре в курятнике заживо сгорели двести птиц

Причина пожара устанавливается дознавателями
Алена Кульмухаметова
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В Югре в курятнике заживо сгорели двести птиц. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре в курятнике заживо сгорели двести птиц. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Почти всё хозяйство погибло в страшном пожаре у жителей Нефтеюганского района. Возгорание произошло в курятнике.

Как сообщает «Центроспас-Югория», 25 апреля после десяти вечера пожарные выезжали на улицу Советская в сельском поселении Лемпино Нефтеюганского района, где горели курятник и сарай.

Возгорание полностью удалось ликвидировать в 22:30. На тушение пожара от подразделений «Центроспас-Югория» привлекались две единицы техники, семь человек личного состава. Огонь нанёс непоправимый урон погорельцам: погибли сто кур, сто цыплят и два индюка.

Причина возгорания и ущерб устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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