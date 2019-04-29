В Югре в курятнике заживо сгорели двести птиц
Почти всё хозяйство погибло в страшном пожаре у жителей Нефтеюганского района. Возгорание произошло в курятнике.
Как сообщает «Центроспас-Югория», 25 апреля после десяти вечера пожарные выезжали на улицу Советская в сельском поселении Лемпино Нефтеюганского района, где горели курятник и сарай.
Возгорание полностью удалось ликвидировать в 22:30. На тушение пожара от подразделений «Центроспас-Югория» привлекались две единицы техники, семь человек личного состава. Огонь нанёс непоправимый урон погорельцам: погибли сто кур, сто цыплят и два индюка.
Причина возгорания и ущерб устанавливается органами дознания МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU