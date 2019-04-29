СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-29T08:32:08+03:00

В минувшие выходные в Югре в пяти ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Двухлетний мальчик и его мама пострадали в результате дорожной аварии в минувшую пятницу. Водитель перевернул автомобиль в кювет.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 26 апреля около половины девятого утра на 17 километре автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот» не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия, телесные повреждения получили пассажиры, 35-летняя женщина и мальчик 2017 года рождения.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 13201 нарушение правил дорожного движения, задержано 50 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования и 11 – за повторное управление с признаками опьянения. 94 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU