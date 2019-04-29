2019-04-29T08:02:43+03:00
Происшествия

В Югре за неделю раскрыто одиннадцать краж

Воришек задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Югре за неделю раскрыто одиннадцать краж. Фото с сайта pixabay.comВ Югре за неделю раскрыто одиннадцать краж. Фото с сайта pixabay.com
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Преступники покушались на деньги, телефоны, украшения и даже канистры с бензином.

Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, в Берёзовском районе 20-летний мужчина из чужой квартиры похитил две канистры с бензином, стоимостью порядка 4500 рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В Кондинском районе по подозрению в краже установлены двое молодых людей. Находясь в гардеробе общественной столовой, расположенной в поселке Половинка, подозреваемые похитили золотые изделия на общую сумму 12 000 рублей. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 14 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 11 краж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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