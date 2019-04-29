Житель Дагестана полгода обворовывал приятеля из Нижневартовска

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-29T07:46:20+03:00

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Накануне прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Республики Дагестан. Мужчина обвиняется в краже, совершенной с банковского счета.

Как сообщили в ведомстве, в мае 2018 года, находясь в Нижневартовске, обвиняемый тайком от своего знакомого изменил ранее привязанный к его банковской карте номер телефона на свой. На протяжении пяти месяцев незаметно для ее владельца покупал в сети различные товары на общую сумму 47 тысяч рублей.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU