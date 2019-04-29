СЕГОДНЯ 07:06 2019-04-29T07:06:28+03:00

Погода в Югре 29 апреля: снегопад и стойкий минус Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 29 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0,-5 градусов, местами до -15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -1,-3 градусов.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер северо-восточный, северный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -6 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер восточный, северо-восточный 7-14 градусов. Температура воздуха: -6, -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU