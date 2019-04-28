Отопительный сезон в Югре завершится 1 июня

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-28T15:33:39+03:00

На подготовку к минувшему сезону было направлено более 3,7 млрд рублей

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Ориентировочная дата завершения отопительного сезона в ХМАО-Югре – 1 июня. Об этом сообщает ТРК «Югра» со ссылкой на начальника управления энергетики департамента ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры Павла Кукушкина. Сообщается также, что в минувшем отопительном сезоне не зафиксированы технологические отказы на электроэнергетического и коммунального комплекса Югры.

На подготовку к прошедшему осенне-зимнему периоды в регионе было направлено более 3,7 млрд рублей. Эти средства – из окружного и местного бюджета, а также предприятий коммунального хозяйства.

Благодаря качественной подготовке, все предприятия Югры получили паспорта готовности к отопительному зимнему периоду в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU