СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-28T08:49:37+03:00

В Сургуте горел барак, жилой дом и сразу четыре автомобиля Фото: Татьяна Коркина

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В Сургуте сегодня ночью, 28 апреля, произошёл крупный пожар на ул. Усольцева. По сообщениям очевидцев, загорелся барак у дома №26, а затем огонь перешёл на соседнее строение и автомобили.

Как сообщили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании четырёх автомобилей, жилого дома и бесхозного строения поступило на пульт диспетчера в 00.15 местного времени. В 01.03 пожар был ликвидирован, в 02.25 – потушен. К тушению пожара привлекались 9 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU