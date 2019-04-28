В Сургуте горел барак, жилой дом и сразу четыре автомобиля
Причины устанавливаются
В Сургуте горел барак, жилой дом и сразу четыре автомобиляФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте сегодня ночью, 28 апреля, произошёл крупный пожар на ул. Усольцева. По сообщениям очевидцев, загорелся барак у дома №26, а затем огонь перешёл на соседнее строение и автомобили.
Как сообщили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании четырёх автомобилей, жилого дома и бесхозного строения поступило на пульт диспетчера в 00.15 местного времени. В 01.03 пожар был ликвидирован, в 02.25 – потушен. К тушению пожара привлекались 9 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU