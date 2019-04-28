2019-04-28T00:23:03+03:00
Общество

Погода в Югре 28 апреля: на Пасху пройдёт небольшой снег

Днём до -2 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 28 апреля: на Пасху пройдёт небольшой снегПогода в Югре 28 апреля: на Пасху пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 28 апреля, ожидается переменная облачность. Местами небольшой, в южных и восточных районах умеренный снег. Ветер северо-восточный 4 - 9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 ºС, в южных районах -3…-8 ºС, в северных -15…-20 ºС, днем -2…-7 ºС, в южных районах до +3 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12 ºС, днем -2…-4 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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