Жительница Нефтеюганска незаконно прописала у себя двоих иностранцев

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-27T12:11:47+03:00

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В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, которая подозревается в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время отработки жилого сектора полицейские выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. За денежное вознаграждение женщина зарегистрировала в своём посещении двоих иностранцев, однако предоставлять им помещение для проживания не собиралась. Теперь ей грозит до 3-х лет лишения свободы.

Всего же полицейские Нефтеюганска выявили порядка 60 нарушений, включая незаконное пребывания на территории России и незаконное использование нелегальной рабочей силы.

ИСТОЧНИК KP.RU