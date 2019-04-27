2019-04-27T12:11:47+03:00
Происшествия

Жительница Нефтеюганска незаконно прописала у себя двоих иностранцев

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Жительница Нефтеюганска незаконно прописала у себя двоих иностранцевЖительница Нефтеюганска незаконно прописала у себя двоих иностранцевФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, которая подозревается в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время отработки жилого сектора полицейские выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. За денежное вознаграждение женщина зарегистрировала в своём посещении двоих иностранцев, однако предоставлять им помещение для проживания не собиралась. Теперь ей грозит до 3-х лет лишения свободы.

Всего же полицейские Нефтеюганска выявили порядка 60 нарушений, включая незаконное пребывания на территории России и незаконное использование нелегальной рабочей силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте горели дачный и жилой дома
Погода в Югре 27 апреля: облачно и небольшой снег
Хантымансийцы повяжут георгиевские ленточки
В Югре до 2023 года построят пять полигонов для утилизации ТКО
Охота на пернатых в Югре откроется с 3 мая
Сеть мультиспортивных комплексов в Югре появится с применением механизмов ГЧП
Две жительницы Кондинского района наказаны за спаивание несовершеннолетних подруг
Жителям Лангепаса из-за снега придется второй раз выходить на субботник
Более 700 югорских предпенсионеров получат дополнительное профобразование
В лесах Югры начался пожароопасный сезон
Жителя Нижневартовска задержали с крупной партией наркотиков
Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор
Микрорайоны старого Нижневартовска облагородят
ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил
В Нижневартовске пройдет Фестиваль пожилых людей
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
В Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания
В Ханты-Мансийске сохраняется угроза распространения бешенства
Погода в Югре 26 апреля: ожидаются смешанные осадки
Сургутянка лишилась более 600 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка
Большинство мемориалов «Вечный огонь» в Югре требуют ремонта
Чемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс
В Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильника
Жителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки
Жителей Когалыма приглашают на первый общегородской субботник
Сургутянке за махинации с субсидией грозит 10 лет лишения свободы
Парковки Когалыма очищают от хлама