В Сургуте горели дачный и жилой дома

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-27T10:17:02+03:00

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В Сургуте сегодня, 27 апреля, произошло сразу два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

В 3.38 утра поступило сообщение о возгорании дачного дома. Через 13 минут пожар был локализован, ликвидирован – в 4.55 по местному времени. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава.

В 7.47 утра поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. На место выезжали от МЧС России 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

В обоих случаях причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU