2019-04-27T10:17:02+03:00
Происшествия

В Сургуте горели дачный и жилой дома

Причины возгорания устанавливаются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Сургуте горели дачный и жилой домаВ Сургуте горели дачный и жилой домаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Сургуте сегодня, 27 апреля, произошло сразу два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

В 3.38 утра поступило сообщение о возгорании дачного дома. Через 13 минут пожар был локализован, ликвидирован – в 4.55 по местному времени. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава.

В 7.47 утра поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. На место выезжали от МЧС России 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

В обоих случаях причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Нефтеюганска незаконно прописала у себя двоих иностранцев
Погода в Югре 27 апреля: облачно и небольшой снег
Хантымансийцы повяжут георгиевские ленточки
В Югре до 2023 года построят пять полигонов для утилизации ТКО
Охота на пернатых в Югре откроется с 3 мая
Сеть мультиспортивных комплексов в Югре появится с применением механизмов ГЧП
Две жительницы Кондинского района наказаны за спаивание несовершеннолетних подруг
Жителям Лангепаса из-за снега придется второй раз выходить на субботник
Более 700 югорских предпенсионеров получат дополнительное профобразование
В лесах Югры начался пожароопасный сезон
Жителя Нижневартовска задержали с крупной партией наркотиков
Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор
Микрорайоны старого Нижневартовска облагородят
ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил
В Нижневартовске пройдет Фестиваль пожилых людей
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
В Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания
В Ханты-Мансийске сохраняется угроза распространения бешенства
Погода в Югре 26 апреля: ожидаются смешанные осадки
Сургутянка лишилась более 600 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка
Большинство мемориалов «Вечный огонь» в Югре требуют ремонта
Чемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс
В Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильника
Жителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки
Жителей Когалыма приглашают на первый общегородской субботник
Сургутянке за махинации с субсидией грозит 10 лет лишения свободы
Парковки Когалыма очищают от хлама