Погода в Югре 27 апреля: облачно и небольшой снег
Днём до +4 градусов
Погода в Югре 27 апреля: облачно и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 27 апреля, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северный, меняющийся на восточный, 6-11 м/с. Температура ночью -5,-10 ºС, при прояснениях -13…-18 ºС, днем -1…+4 ºС, местами -2…-7 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, меняющийся на восточный, 6-11 м/с. Температура ночью -7…-9 ºС, днем 0…+2 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU