2019-04-26T16:03:08+03:00
Общество

Хантымансийцы повяжут георгиевские ленточки

Добровольцы рассказали горожанам, как носить черно-оранжевую ленту
Анна Полякова
Поделиться:
Хантымансийцы повяжут георгиевские ленточки Фото: admhmansy.ruХантымансийцы повяжут георгиевские ленточки Фото: admhmansy.ru
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске дали старт ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В течение двух недель один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне волонтеры будут вручать на улицах, в образовательных учреждениях и на предприятиях.

В первый день акции, 25 апреля, в столице Югры раздали уже более полутысячи ленточек, а также листовок с информацией об истории этого символа. Добровольцы рассказали горожанам, как носить черно-оранжевую ленту, а некоторым жителям сами повязали ее на верхнюю одежду.

Всего в столице Югры силами «Волонтеров Победы» будет распространено 3,5 тысяч ленточек. Кстати, в этом году георгиевская лента будет использована и на всех праздничных элементах в украшении Ханты-Мансийска.

Напомним, масштабная общественная акция «Георгиевская ленточка» стала ежегодной с 2005 года. Мероприятие давно вышло за пределы РФ. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

По мнению участников акции, ношение на груди символа стойкости и мужества русского народа является возможностью для каждого выразить благодарность всем ветеранам, кто воевал за страну и защищал мир от нацистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре до 2023 года построят пять полигонов для утилизации ТКО
Охота на пернатых в Югре откроется с 3 мая
Сеть мультиспортивных комплексов в Югре появится с применением механизмов ГЧП
Две жительницы Кондинского района наказаны за спаивание несовершеннолетних подруг
Жителям Лангепаса из-за снега придется второй раз выходить на субботник
Более 700 югорских предпенсионеров получат дополнительное профобразование
В лесах Югры начался пожароопасный сезон
Жителя Нижневартовска задержали с крупной партией наркотиков
Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор
Микрорайоны старого Нижневартовска облагородят
ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил
В Нижневартовске пройдет Фестиваль пожилых людей
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
В Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания
В Ханты-Мансийске сохраняется угроза распространения бешенства
Погода в Югре 26 апреля: ожидаются смешанные осадки
Сургутянка лишилась более 600 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка
Большинство мемориалов «Вечный огонь» в Югре требуют ремонта
Чемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс
В Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильника
Жителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки
Жителей Когалыма приглашают на первый общегородской субботник
Сургутянке за махинации с субсидией грозит 10 лет лишения свободы
Парковки Когалыма очищают от хлама