Хантымансийцы повяжут георгиевские ленточки

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-26T16:03:08+03:00

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В Ханты-Мансийске дали старт ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В течение двух недель один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне волонтеры будут вручать на улицах, в образовательных учреждениях и на предприятиях.

В первый день акции, 25 апреля, в столице Югры раздали уже более полутысячи ленточек, а также листовок с информацией об истории этого символа. Добровольцы рассказали горожанам, как носить черно-оранжевую ленту, а некоторым жителям сами повязали ее на верхнюю одежду.

Всего в столице Югры силами «Волонтеров Победы» будет распространено 3,5 тысяч ленточек. Кстати, в этом году георгиевская лента будет использована и на всех праздничных элементах в украшении Ханты-Мансийска.

Напомним, масштабная общественная акция «Георгиевская ленточка» стала ежегодной с 2005 года. Мероприятие давно вышло за пределы РФ. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

По мнению участников акции, ношение на груди символа стойкости и мужества русского народа является возможностью для каждого выразить благодарность всем ветеранам, кто воевал за страну и защищал мир от нацистов.

ИСТОЧНИК KP.RU