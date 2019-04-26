2019-04-26T13:57:34+03:00
Общество

Сеть мультиспортивных комплексов в Югре появится с применением механизмов ГЧП

Соглашение о реализации первого в России пилотного проекта по развитию цифрового спорта подписан в Москве
Анна Полякова
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На принципах государственно-частного партнерства в Югре будет создана сеть мультиспортивных комплексов шаговой доступности. Соглашение о реализации первого в России пилотного проекта по развитию цифрового спорта подписали гендиректор фонда развития Югры Роман Генкель и исполнительный директор межведомственного проектного офиса «Центр управления спортивными проектами» Игорь Немов.

Документ был подписан на полях шестого инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве. Соглашение нацелено на унификацию клубных продуктов, управление проектами на основе цифровой платформы с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Ожидается, что совместная работа сторон позволит сформировать в регионе примеры успешной практики взаимодействия государства и бизнеса при создании спортивной инфраструктуры, ее управлении.

Кроме того, планируется разработать экономические бизнес-модели, которые позволят снизить расходы бюджета и улучшат показатели посещаемости спортивных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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