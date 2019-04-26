Сеть мультиспортивных комплексов в Югре появится с применением механизмов ГЧП
На принципах государственно-частного партнерства в Югре будет создана сеть мультиспортивных комплексов шаговой доступности. Соглашение о реализации первого в России пилотного проекта по развитию цифрового спорта подписали гендиректор фонда развития Югры Роман Генкель и исполнительный директор межведомственного проектного офиса «Центр управления спортивными проектами» Игорь Немов.
Документ был подписан на полях шестого инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве. Соглашение нацелено на унификацию клубных продуктов, управление проектами на основе цифровой платформы с применением механизмов государственно-частного партнерства.
Ожидается, что совместная работа сторон позволит сформировать в регионе примеры успешной практики взаимодействия государства и бизнеса при создании спортивной инфраструктуры, ее управлении.
Кроме того, планируется разработать экономические бизнес-модели, которые позволят снизить расходы бюджета и улучшат показатели посещаемости спортивных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU