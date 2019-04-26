Две жительницы Кондинского района наказаны за спаивание несовершеннолетних подруг

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-26T13:56:34+03:00

О произошедшем сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних

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Двух жительниц Кондинского района привлекли к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.

В поселке Междуреченский инспекторы по делам несовершеннолетних выявили 52-летнюю женщину, которая уговорила выпить 16-летнюю студентку. Полицейские установили, что таким образом женщина решила отметить свой день рождения. Дама приобрела спиртное и пригласила к себе в гости знакомую, с которой они и распили алкоголь.

В другом случае 20-летняя девушка, достоверно зная возраст своей подруги, также приобрела спиртные напитки в магазине и пригласила ее к себе. Нарушительница призналась полицейским, что проживает она вместе с родителями, поэтому алкоголь употребляла вместе со своей несовершеннолетней знакомой, когда мамы с папой дома не было.

За совершение данных правонарушений обе фигурантки привлечены к административной ответственности. Штраф в таких случаях может составлять от 1,5 до 3 тысяч рублей. Административные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.

В случае систематического вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртных напитков предусмотрена уголовная ответственность, уточнили в ОМВД России по Кондинскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU