СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-26T14:27:29+03:00

Охота на пернатых в Югре откроется с 3 мая Фото: admhmansy.ru

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Охотничий сезон в Югре стартует с 3 мая. Первыми расчехлить ружья смогут жители центральной части, с 10 мая - южной и с 17 мая – северной. Сезон охоты на диких пернатых завершится 26 мая и будет длиться по десять дней в каждой зоне.

Один охотник сможет добыть одного глухаря, двух тетеревов, двух вальдшнепов, одного гуся и трех селезней. За отказ предъявить охотничий билет предусмотрена административная ответственность – аннулирование билета, которое влечет аннулирование разрешения на ношение огнестрельного оружия.

- В Югре зарегистрировано почти 81 тысяча охотников. Площадь охотничьих угодий составляет около 49 миллионов гектаров, - сообщил заместитель начальника окружного управления охотничьего надзора Природнадзора Алексей Залибеков. - В основном они закреплены за юридическими лицами и ИП, осуществляющими деятельность в области охотничьего хозяйства.

Контролировать охотников будут инспекторы Природнадзора и производственные охотничьи инспекторы. Помогать им будут свыше 30 патрульных групп инспекторов, казаков, полицейских, сотрудников ГИМС и рыбоохраны.

Кроме того, леса будут контролировать беспилотные летательные аппараты, способные за сутки не просто облететь 15 гектаров земли, но и установить место браконьеров, зафиксировать модель и номера транспорта. Высота полета беспилотника — от 100 до 4 тысяч метров, скорость — до 130 километров в час. С их помощью в начале апреля в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского района уже были задержаны браконьеры.

- За отказ предъявить охотничий билет предусмотрена административная ответственность – аннулирование билета, которое влечет аннулирование разрешения на ношение огнестрельного оружия, - подчеркнул Залибеков.

В 2018 году инспекторы прошли свыше 133 километров на лодках, снегоходах, автомобилях и технике повышенной проходимости. Было зафиксировано 54 случая незаконной охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU