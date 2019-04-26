Жителям Лангепаса из-за снега придется второй раз выходить на субботник

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-26T12:41:38+03:00

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Жителям Лангепаса снег не дал как следует прибрать на улицах города. В чистый четверг, 25 апреля, трудовые коллективы, общественные организации и просто неравнодушные граждане вышли с метлами и граблями, чтобы собрать мусор.

- Проведение субботника весной как нельзя кстати. Сошедший снег открывает неприглядную картину, и необходимо привести всё в порядок. Сообща это можно сделать очень быстро, и всего за пару часов дружной работы весь город преображается. К тому же, субботник – это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции, - отметил заместитель главы города Михаил Гуменюк.

Все работали дружно и слаженно и за несколько часов улицы города стали заметно чище, был собран не только мусор, но и убраны песок и грязь с прибордюрных полос, разрыхлили оставшийся снег.

К слову, именно снег не позволил сделать всё то, что планировалось. Но уже через несколько дней, когда земля полностью очистится, генеральная уборка Лангепаса продолжится. Второй общегородской субботник состоится 7 мая, сообщили в пресс-службе администрации Лангепаса.

ИСТОЧНИК KP.RU