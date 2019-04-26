2019-04-26T12:41:38+03:00
Общество

Жителям Лангепаса из-за снега придется второй раз выходить на субботник

Повторная уборка состоится 7 мая
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Второй весенний субботник в Лангепасе состоится 7 мая. Фото администрации ЛангепасаВторой весенний субботник в Лангепасе состоится 7 мая. Фото администрации Лангепаса
Изменить размер текста:

Жителям Лангепаса снег не дал как следует прибрать на улицах города. В чистый четверг, 25 апреля, трудовые коллективы, общественные организации и просто неравнодушные граждане вышли с метлами и граблями, чтобы собрать мусор.

- Проведение субботника весной как нельзя кстати. Сошедший снег открывает неприглядную картину, и необходимо привести всё в порядок. Сообща это можно сделать очень быстро, и всего за пару часов дружной работы весь город преображается. К тому же, субботник – это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции, - отметил заместитель главы города Михаил Гуменюк.

Все работали дружно и слаженно и за несколько часов улицы города стали заметно чище, был собран не только мусор, но и убраны песок и грязь с прибордюрных полос, разрыхлили оставшийся снег.

К слову, именно снег не позволил сделать всё то, что планировалось. Но уже через несколько дней, когда земля полностью очистится, генеральная уборка Лангепаса продолжится. Второй общегородской субботник состоится 7 мая, сообщили в пресс-службе администрации Лангепаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охота на пернатых в Югре откроется с 3 мая
Сеть мультиспортивных комплексов в Югре появится с применением механизмов ГЧП
Две жительницы Кондинского района наказаны за спаивание несовершеннолетних подруг
Более 700 югорских предпенсионеров получат дополнительное профобразование
В лесах Югры начался пожароопасный сезон
Жителя Нижневартовска задержали с крупной партией наркотиков
Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор
Микрорайоны старого Нижневартовска облагородят
ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил
В Нижневартовске пройдет Фестиваль пожилых людей
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
В Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания
В Ханты-Мансийске сохраняется угроза распространения бешенства
Погода в Югре 26 апреля: ожидаются смешанные осадки
Сургутянка лишилась более 600 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка
Большинство мемориалов «Вечный огонь» в Югре требуют ремонта
Чемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс
В Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильника
Жителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки
Жителей Когалыма приглашают на первый общегородской субботник
Сургутянке за махинации с субсидией грозит 10 лет лишения свободы
Парковки Когалыма очищают от хлама