2019-04-26T12:37:31+03:00
Общество

Более 700 югорских предпенсионеров получат дополнительное профобразование

Продолжительность обучения не может превышать трех месяцев
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году в Югре более 700 граждан предпенсионного возраста получат дополнительное профессиональное образование. Необходимость принятия дополнительных мер по содействию занятости таких граждан возникла в связи с повышением пенсионного возраста. Данные меры реализуются в рамках региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В результате к концу 2024 года допобразование получат 4338 предпенсионеров. Это люди, в отношении которых имеются сведения в органах службы занятости. или работники, желающие повысить компетентность в связи с меняющимися потребностями экономики через работодателя.

Обучение организуется по специальностям, востребованным на рынке труда округа, или под гарантированное работодателем рабочее место.

Продолжительность профобучения граждан и работников устанавливается профессиональными образовательными программами, но не может превышать трех месяцев. Отмечается, что обучение должно быть завершено до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно.

Также профобучение в Югре могут пройти и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет. Данная мера предусмотрена окружной государственной программой «Поддержка занятости населения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охота на пернатых в Югре откроется с 3 мая
Сеть мультиспортивных комплексов в Югре появится с применением механизмов ГЧП
Две жительницы Кондинского района наказаны за спаивание несовершеннолетних подруг
Жителям Лангепаса из-за снега придется второй раз выходить на субботник
В лесах Югры начался пожароопасный сезон
Жителя Нижневартовска задержали с крупной партией наркотиков
Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор
Микрорайоны старого Нижневартовска облагородят
ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил
В Нижневартовске пройдет Фестиваль пожилых людей
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
В Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания
В Ханты-Мансийске сохраняется угроза распространения бешенства
Погода в Югре 26 апреля: ожидаются смешанные осадки
Сургутянка лишилась более 600 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка
Большинство мемориалов «Вечный огонь» в Югре требуют ремонта
Чемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс
В Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильника
Жителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки
Жителей Когалыма приглашают на первый общегородской субботник
Сургутянке за махинации с субсидией грозит 10 лет лишения свободы
Парковки Когалыма очищают от хлама