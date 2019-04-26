Более 700 югорских предпенсионеров получат дополнительное профобразование

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-26T12:37:31+03:00

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В 2019 году в Югре более 700 граждан предпенсионного возраста получат дополнительное профессиональное образование. Необходимость принятия дополнительных мер по содействию занятости таких граждан возникла в связи с повышением пенсионного возраста. Данные меры реализуются в рамках региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В результате к концу 2024 года допобразование получат 4338 предпенсионеров. Это люди, в отношении которых имеются сведения в органах службы занятости. или работники, желающие повысить компетентность в связи с меняющимися потребностями экономики через работодателя.

Обучение организуется по специальностям, востребованным на рынке труда округа, или под гарантированное работодателем рабочее место.

Продолжительность профобучения граждан и работников устанавливается профессиональными образовательными программами, но не может превышать трех месяцев. Отмечается, что обучение должно быть завершено до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно.

Также профобучение в Югре могут пройти и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет. Данная мера предусмотрена окружной государственной программой «Поддержка занятости населения».

ИСТОЧНИК KP.RU