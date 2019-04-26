2019-04-26T10:46:24+03:00
Происшествия

Жителя Нижневартовска задержали с крупной партией наркотиков

Молодой человек ранее был судим за аналогичное преступление
Анна Полякова
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В Нижневартовске полицейские в районе СОТ «Березка» по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 36-летнего местного жителя.

Его взяли во время оперативно-профилактического мероприятия, направленные на изобличение лиц, занимающихся распространением наркотических средств на территории Югры, - пояснили в УМВД России по Нижневартовску.

При личном досмотре, а также в ходе осмотра прилегающей территории, обнаружено и изъято вещество темного цвета. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством «каннабис» массой более 46 граммов.

Возбудили уголовное дело. Известно, что молодой человек ранее был судим за аналогичное преступление и в настоящее время официально не трудоустроен. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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