2019-04-26T10:28:10+03:00
Происшествия

Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор

Спасатели эвакуировали их в Ханты-Мансийск
Анна Полякова
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Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор Фото: pixabay.comДвое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор Фото: pixabay.com
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Поисковая группа КУ «Центроспас-Югория» 25 апреля выезжала на озеро Долгий Сор Ханты-Мансийского района. Как сообщили спасатели, откуда поступил сигнал о том, что требуется эвакуация людей. Выяснилось, что снегоход провалился в полынью.

Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили пострадавших - двоих мужчин 40 и 37 лет. Однако сами они в медицинской помощи не нуждались. Обоих спасатели эвакуировали в столицу Югры.

«Центроспас-Югория» напоминает, что приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.

- Ходить по нему становится опасно: в любой момент он может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой, - предпреждают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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