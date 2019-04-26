СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-26T10:28:10+03:00

Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор Фото: pixabay.com

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Поисковая группа КУ «Центроспас-Югория» 25 апреля выезжала на озеро Долгий Сор Ханты-Мансийского района. Как сообщили спасатели, откуда поступил сигнал о том, что требуется эвакуация людей. Выяснилось, что снегоход провалился в полынью.

Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили пострадавших - двоих мужчин 40 и 37 лет. Однако сами они в медицинской помощи не нуждались. Обоих спасатели эвакуировали в столицу Югры.

«Центроспас-Югория» напоминает, что приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.

- Ходить по нему становится опасно: в любой момент он может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой, - предпреждают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU