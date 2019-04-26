Микрорайоны старого Нижневартовска облагородят

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-26T10:02:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В микрорайонах старой части Нижневартовска проведут благоустройство и сделают освещение. Власти муниципалитета уделят вниманием тем вопросам, на которые обращают внимание жители данного района.

Станет светлее, а, значит, безопаснее и комфортнее улица Рабочая. В этом районе в старой части города больше 10 лет назад начали возводить первые капитальные дома. В проект благоустройства включена территория от улицы Заводской до Осенней. После проведения освещения на улице Рабочей сделают озеленение, тротуары, на дорогу нанесут разметку.

- Сейчас решается вопрос с финансированием. Стоимость работ около 11,2 млн рублей. Предполагаем выполнить работы до конца октября 2019 года, - отметил директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.

В этом же году в планах провести освещение проездов к микрорайонам 3П, 4П и 5П (улица Осенняя). Всего будет оборудовано 55 опор освещения. Сейчас фирма, с которой заключен контракт на выполнение работ, ведет закупку материалов и получает необходимые документы на земляные мероприятия.

Не узнать квартал 16П. Здесь продолжается комплексная жилая застройка целого района. За год здесь вырос целый город.

Как подчеркнул руководитель муниципалитета Василий Тихонов, развитие старой части города должно быть не хуже, чем основной части Нижневартовска. Со временем это разделение вообще станет условным.

Один из проблемных вопросов старой части города – подтопление некоторых территорий. Чтобы в период распутицы исключить скапливание талых вод, возле жилых районов в 14П микрорайоне решено сделать временное водоотведение. Сделать постоянную схему водооттока планируется после строительства улицы Осенняя.

- Очень важный объект - строительство улицы Осенней. Проект дорогостоящий – порядка 600 млн рублей. Будем предусматривать возможность включения данной дороги в программы регионального и федерального значения. Механизмы такие есть, - подчеркнул Василий Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU