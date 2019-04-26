2019-04-26T09:12:35+03:00
Происшествия

ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил

Иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет
Анна Полякова
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ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил Фото: Госавтоинспекция ХМАОДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил Фото: Госавтоинспекция ХМАО
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В Сургутском районе 25 апреля произошло смертельное ДТП. Около 17:35 на 8 километре автодороги «от ЗСК до п/х Сайгатино» Автомобиль «Шкода» врезался в металлическое ограждение, после этого съехал в левый кювет и перевернулся.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО, по предварительным данным 45-летний водитель иномарки не справился с управлением. В результате происшествия он скончался на месте аварии. Пассажир, 49-летний мужчина, получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, шестеро получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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