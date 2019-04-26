ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил
В Сургутском районе 25 апреля произошло смертельное ДТП. Около 17:35 на 8 километре автодороги «от ЗСК до п/х Сайгатино» Автомобиль «Шкода» врезался в металлическое ограждение, после этого съехал в левый кювет и перевернулся.
Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО, по предварительным данным 45-летний водитель иномарки не справился с управлением. В результате происшествия он скончался на месте аварии. Пассажир, 49-летний мужчина, получил травмы.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, шестеро получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU